В первом поединке нового года "Барыс" одолел "Металлург"

В первом поединке нового года казахстанский "Барыс" одержал волевую победу над российским хоккейным клубом из Магнитогорска "Металлургом", сообщает Zakon.kz.

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В заявке хозяев, уточняет пресс-служба ХК "Барыс", на матч было только одно изменение. В состав вернулся Энтони Луис, который занял место в третьем звене.





Фото: hcbarys.kz



Счет открыли гости. Егор Коробкин отличным пасом нашел на пятаке Павла Акользина, и 18-й номер "Металлурга" не оставил шансов Юлиусу Гудачеку. Спустя две минуты магнитогорцы организовали стремительную контратаку, и Брендэн Лайпсик упрочил преимущество своей команды.





Фото: hcbarys.kz



"Барыс" вернулся в игру под занавес второго отрезка. Хозяева убежали в отрыв, и свою первую шайбу в КХЛ забросил Тамирлан Гайтамиров. А за пять секунд до сирены Дмитрий Шевченко реализовал большинство. В начале заключительной трети состоялся еще один дебютный гол. Его автором стал Александр Борисевич, который отличился после передачи Энтони Луиса из-за ворот. В итоге эта шайба новичка казахстанцев и стала победной.

"Барыс" – "Металлург" – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0):

0:1 – 06:20 – Акользин (Коробкин)

0:2 – 08:31 – Лайпсик (Майе, Голдобин)

1:2 – 37:45 – Гайтамиров (Шайхмедденов, Грант)

2:2 – 39:55 – Шевченко (Вей) ГБ

3:2 – 45:19 – Борисевич (Луис, Савицкий)

Вратари: Гудачек – Паскуале