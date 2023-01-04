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Стало известно, с кем встретил Новый год Брэд Питт

Стало известно, с кем встретил Новый год Брэд Питт Фото: wikimedia
59-летний актер Брэд Питт встретил Новый год в Мексике с 30-летней возлюбленной - дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон, сообщает Zakon.kz

Питт прибыл в Кабо-Сан-Лукас в компании спутницы в преддверии праздников, чтобы вместе отметить наступление 2023 года, пишет Starhit.

В декабре пара отметила день рождения Брэда в Голливуде. Напомним, впервые влюбленных поймали вместе в ноябре, на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Тогда же выяснилось, что они встречаются несколько месяцев.

Это первые публичные отношения Брэда после его развода в 2016 году с 47-летней Анджелиной Джоли, которая является матерью его шестерых детей.

Инес не похожа на бывшую супругу Питта, у нее совершенно другой типаж. У Рамон оливковый цвет кожи, иной стиль в одежде, она далека от киноиндустрии и никогда не искала популярности. 

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