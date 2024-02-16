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Брэд Питт и его возлюбленная начали жить вместе

американский актер Фото: Instagram/bradpittofflcial
Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон, начали жить вместе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, Инес де Рамон переехала в загородный дом актера.

"Это произошло совсем недавно. Отношения развиваются, она счастливее, чем когда-либо", – высказался инсайдер.

В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера "Вавилон". Новая возлюбленная Питта – диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

Отметим, что Брэд Питт провел лето 2023 года с новой возлюбленной на вилле Анджелины Джоли.

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