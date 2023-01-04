В Казахстане за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: pexels
В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано всего 87 случаев заболевания, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава РК, на 4 января лечение от КВИ продолжают получать 2600 человек (–2 406+ и 194 КВИ-), из них в стационарах находятся 259 пациентов, на амбулаторном уровне – 2341 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Спад заболеваемости начался 30 декабря 2022 года. Тогда за сутки заболеваемость коронавирусом упала с 263 человек до 211.
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