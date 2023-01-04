В Казахстане за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом

В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано всего 87 случаев заболевания, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава РК, на 4 января лечение от КВИ продолжают получать 2600 человек (–2 406+ и 194 КВИ-), из них в стационарах находятся 259 пациентов, на амбулаторном уровне – 2341 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:



• в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Спад заболеваемости начался 30 декабря 2022 года. Тогда за сутки заболеваемость коронавирусом упала с 263 человек до 211.

