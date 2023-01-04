Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом

В Казахстане за сутки зарегистрировано всего 87 новых случаев заражения коронавирусом Фото: pexels
В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано всего 87 случаев заболевания, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава РК, на 4 января лечение от КВИ продолжают получать 2600 человек (–2 406+ и 194 КВИ-), из них в стационарах находятся 259 пациентов, на амбулаторном уровне – 2341 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 7 пациентов, 

• в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Спад заболеваемости начался 30 декабря 2022 года. Тогда за сутки заболеваемость коронавирусом упала с 263 человек до 211.

Читайте также

В Узбекистане приостановят продажу всех лекарств Quramax

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Учителей с 30-летним стажем освободили
Учителей с 30-летним стажем освободили от тестирования
В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения
по глобальному опросу индекса счастья Казахстан попал в топ 5
Казахстан попал в Топ-5 самых счастливых стран
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления