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Названа причина отключения света в Жамбылской области

Названа причина отключения света в Жамбылской области Фото: pxhere
В АО "KEGOC" 4 января назвали причину отключения света в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации компании, 3 января по причине штормового ветра до 30м/с и осадков в виде мокрого снега в Жамбылской области, действием автоматических защит отключились воздушные линии электропередачи 220 кВ, питающие ПС Опорная (на балансе АО "KEGOC").

Как отметили в компании, организован осмотр воздушных линий аварийными бригадами АО "KEGOC", укомплектованные необходимой техникой и материалами.


В результате ночного осмотра обнаружены упавшие опоры, обрывы и повреждения провода. В 03:36 4 января бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам. Пресс-служба  АО "KEGOC"

3 января в Жанатасе решением акима Сарысуского района из-за ураганного ветра введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе продолжается сильный ветер с порывами до 30 м/с.


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Анастасия Стативкина
Жамбылская область
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