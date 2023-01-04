Названа причина отключения света в Жамбылской области

В АО "KEGOC" 4 января назвали причину отключения света в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации компании, 3 января по причине штормового ветра до 30м/с и осадков в виде мокрого снега в Жамбылской области, действием автоматических защит отключились воздушные линии электропередачи 220 кВ, питающие ПС Опорная (на балансе АО "KEGOC").

Как отметили в компании, организован осмотр воздушных линий аварийными бригадами АО "KEGOC", укомплектованные необходимой техникой и материалами.





В результате ночного осмотра обнаружены упавшие опоры, обрывы и повреждения провода. В 03:36 4 января бригады приступили к ремонтно-восстановительным работам. Пресс-служба АО "KEGOC"

3 января в Жанатасе решением акима Сарысуского района из-за ураганного ветра введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе продолжается сильный ветер с порывами до 30 м/с.



