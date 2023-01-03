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Режим ЧС в Жанатасе: город остался без света и тепла

непогода Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Жанатасе решением акима Сарысуского района из-за ураганного ветра введен режим чрезвычайной ситуации природного характера, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе продолжается сильный ветер с порывами до 30 м/с.

"Мощности отдельных генераторов ГКП "ЖаңатаСуЖылу" недостаточно для работы в таких условиях. Установлено падение 20 столбов линий электропередач. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после ослабления ветра. Произошло охлаждение установки на подстанции "Шахан". Принято решение слить воду из системы теплоснабжения города Жанатаса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 3 школах подготовлены пункты обогрева, где жители обеспечиваются горячим питанием.

"Подача тепла будет осуществляться после восстановления линии электропередач. Подача питьевой воды осуществляется по графику", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 37 детей были спасены из снежного плена на трассе в Жамбылской области.

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