Режим ЧС в Жанатасе: город остался без света и тепла

В Жанатасе решением акима Сарысуского района из-за ураганного ветра введен режим чрезвычайной ситуации природного характера, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе продолжается сильный ветер с порывами до 30 м/с.



"Мощности отдельных генераторов ГКП "ЖаңатаСуЖылу" недостаточно для работы в таких условиях. Установлено падение 20 столбов линий электропередач. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после ослабления ветра. Произошло охлаждение установки на подстанции "Шахан". Принято решение слить воду из системы теплоснабжения города Жанатаса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 3 школах подготовлены пункты обогрева, где жители обеспечиваются горячим питанием.

"Подача тепла будет осуществляться после восстановления линии электропередач. Подача питьевой воды осуществляется по графику", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 37 детей были спасены из снежного плена на трассе в Жамбылской области.