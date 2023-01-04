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Сериккали Брекешев освобожден от должности

Сериккали Брекешев освобожден от должности Фото: primeminister.kz
4 января 2023 года указом Касым-Жомарта Токаева Сериккали Брекешев освобожден от должности министра экологии, сообщает Zakon.kz.

На Акорде опубликован соответствующий указ.

"Указом главы государства Брекешев Сериккали Амангалиевич освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В 1995 году окончил Актауский политехнический институт по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".

В 1995-1997 гг. работал экономистом, заместителем генерального директора СП "Казахстанско-Российский торговый дом".

В 1997 году занимал должность инспектора оперативного отдела Налогового отдела по городу Актау. В 1997-1998 гг. — инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции "Мунайгермес" АО "Мангистаумунайгаз".

В 1998-2006 гг. — инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай".

В 2007-2014 гг. работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

С 2015 года работал в структуре АО "КазТрансГаз" — был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

С марта 2020 года - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

10 сентября 2021 года был назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов.

Также еще одним указом Токаев назначил нового министра экологии. Им стала Зульфия Сулейменова.

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