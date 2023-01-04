Сериккали Брекешев освобожден от должности
На Акорде опубликован соответствующий указ.
"Указом главы государства Брекешев Сериккали Амангалиевич освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в Павлодаре. В 1995 году окончил Актауский политехнический институт по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".
В 1995-1997 гг. работал экономистом, заместителем генерального директора СП "Казахстанско-Российский торговый дом".
В 1997 году занимал должность инспектора оперативного отдела Налогового отдела по городу Актау. В 1997-1998 гг. — инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции "Мунайгермес" АО "Мангистаумунайгаз".
В 1998-2006 гг. — инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай".
В 2007-2014 гг. работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.
С 2015 года работал в структуре АО "КазТрансГаз" — был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.
С марта 2020 года - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
10 сентября 2021 года был назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов.
Также еще одним указом Токаев назначил нового министра экологии. Им стала Зульфия Сулейменова.
Читайте также