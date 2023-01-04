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Назначен новый министр просвещения

Гани Бейсембаев Фото: primeminister.kz
Гани Бейсембаев 4 января назначен новым министром просвещения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"Назначить Бейсембаева Гани Бектаевича министром просвещения Республики Казахстан", – говорится в указе.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

1989-1990 годы – учитель казахского языка.

1994-1995 годы – заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

1995-1997 годы – директор средней школы.

1997-2000 годы – ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина.

2000 год – и.о. начальника отдела образования Аппарата акима Капшагая.

2000-2001 годы – руководитель отдела образования Капшагая.

2001-2006 годы – директор Международного центра дополнительного образования.

2006-2007 годы – директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.

2007-2020 годы – генеральный директор Международного центра образования.

2020 год – директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК.

2020-2022 годы – президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

С марта по август 2022 года являлся вице-министром образования и науки РК.

С августа 2022 года – вице-министр просвещения РК. 

4 января указом главы государства Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан.

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