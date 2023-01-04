Назначен новый министр просвещения
"Назначить Бейсембаева Гани Бектаевича министром просвещения Республики Казахстан", – говорится в указе.
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.
Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.
Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.
1989-1990 годы – учитель казахского языка.
1994-1995 годы – заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.
1995-1997 годы – директор средней школы.
1997-2000 годы – ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина.
2000 год – и.о. начальника отдела образования Аппарата акима Капшагая.
2000-2001 годы – руководитель отдела образования Капшагая.
2001-2006 годы – директор Международного центра дополнительного образования.
2006-2007 годы – директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.
2007-2020 годы – генеральный директор Международного центра образования.
2020 год – директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК.
2020-2022 годы – президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.
С марта по август 2022 года являлся вице-министром образования и науки РК.
С августа 2022 года – вице-министр просвещения РК.
4 января указом главы государства Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан.