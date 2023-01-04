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Токаев освободил от должности Асхата Аймагамбетова

Токаев освободил от должности Асхата Аймагамбетова Фото: Zakon.kz
4 января указом главы государства Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министра просвещения, сообщает Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов занимал должность министра просвещения с 11 июня 2022 года.

Экс-министр родился 14 июня 1982 года в Карагандинской области. В 2003 году окончил КарГУ им. Е. Букетова по специальности "Историк, учитель истории".

С 2019 по 2022 год являлся министром образования и науки Казахстана.

Еще одним указом Касым-Жомарта Токаева Гани Бейсембаев назначен новым министром просвещения.

Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Токаев Касым-Жомарт
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