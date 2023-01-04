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Законодательство РК

Назначен новый глава МИИР

Назначен новый глава МИИР Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2023 года подписал указ "О назначении Карабаева М.К.", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", – говорится в указе.

До назначения – с июля 2021 года – он занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Другим указом главы государства Каирбек Ускенбаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года в Ташкентской области (Республика Узбекистан).

Трудовой стаж:

  • эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011);
  • главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013);
  • заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015);
  • руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017);
  • директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019);
  • директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020);
  • председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2020-07.2021);
  • вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (с 07.2021).

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