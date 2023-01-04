Назначен новый глава МИИР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2023 года подписал указ "О назначении Карабаева М.К.", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.



"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", – говорится в указе.

До назначения – с июля 2021 года – он занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.



Другим указом главы государства Каирбек Ускенбаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года в Ташкентской области (Республика Узбекистан).

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