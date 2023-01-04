Назначен новый глава МИИР
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2023 года подписал указ "О назначении Карабаева М.К.", сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", – говорится в указе.
До назначения – с июля 2021 года – он занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
Другим указом главы государства Каирбек Ускенбаев освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года в Ташкентской области (Республика Узбекистан).
Трудовой стаж:
- эксперт Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2011);
- главный эксперт Управления технологического развития сервисной индустрии Департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013);
- заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015);
- руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области (2015-2017);
- директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019);
- директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (08.2019-07.2020);
- председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (07.2020-07.2021);
- вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК (с 07.2021).
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