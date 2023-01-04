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Асхат Оралов стал министром культуры и спорта

Асхат Оралов назначен новым министром культуры и спорта Фото: primeminister.kz
4 января Асхат Оралов назначен новым министром культуры и спорта, сообщает Zakon.kz
"Назначить Оралова Асхата Раздыковича министром культуры и спорта Республики Казахстан", – говорится в указе президента.

4 января указом главы государства Даурен Абаев освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Асхат Оралов ранее занимал должность исполнительного секретаря партии Amanat.

Родился 10 февраля 1990 года в Павлодарской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Специальность "Переводческое дело", "Международные отношения" магистр

· МГИМО (У) МИД РФ

Специальность "Международные отношения" магистр

· ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

Специальность "Международные отношения" доктор PhD

· Член Президентского молодежного кадрового резерва (с 12.2019)

Трудовой стаж:

· Руководящие позиции в секретариате МК "Жас Отан" при партии "Нур Отан" города Астаны (02.2010-04.2014);

· главный специалист Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (12.2011-09.2012);

· старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (06.2013-04.2014);

· первый заместитель председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан" города Астаны (05.2014-12.2016);

· руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны (12.2016-01.2018)

· директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (01.2018-04.2019);

· заместитель акима Павлодарской области по социальным вопросам (04.2019-07.2020);

· вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (07.2020-07.2021);

· заместитель акима города Нур-Султана (07.2021-01.2022);

· исполнительный секретарь партии Nur Otan (с 02.2022).

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