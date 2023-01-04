В Казахстане с 1 января повышены пенсии и пособия
Как уточнили в ведомстве, размеры:
- базовой пенсии повышены с учетом ежегодного увеличения величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением в соответствии с поручением главы государства ее минимального размера с 54% до 60% от величины прожиточного минимума;
- солидарной пенсии повышены с опережением на 2% уровня инфляции. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства увеличен размер максимального дохода, используемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 до 189,8 тыс. тенге).
"В результате минимальный размер пенсионных выплат из бюджета повысился с 68,2 до 77,4 тыс. тенге. Повышение пенсий коснулось всех 2,2 млн пенсионеров".Пресс-служба МТСЗН РК
В связи с увеличением размера прожиточного минимума также повышены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. В соответствии с увеличением размера месячного расчетного показателя (МРП) повышены размеры еще ряда пособий.
Размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь составляют:
- на первого, второго и третьего ребенка – 38 МРП, или 131 100 тенге (в 2022 году – 120 840 тенге);
- на четвертого ребенка и более – 63 МРП, или 217 350 тенге (в 2022 году – 200 340 тенге).
Кроме того, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого с учетом повышения МРП с этого года также возросли на 8,5%.
"Работающие родители получают социальные выплаты по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования. С этого года по поручению президента период выплат по уходу за ребенком увеличен с одного года до полутора лет".Пресс-служба МТСЗН РК
Как отмечается, для поддержки детей с инвалидностью в Казахстане выплачивается специальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. Его размер в 2023 году составит 56 794 тенге (ранее – 52 345 тенге).
Размеры пособий для многодетных семей в новом году также выросли с учетом увеличения МРП:
- семьям с 4 детьми ежемесячно будет выплачиваться 55 304 тенге (ранее – 50 976 тенге);
- с 5 детьми – 69 138 тенге (ранее – 63 728 тенге);
- с 6 детьми – 82 973 тенге (ранее – 76 479 тенге);
- с 7 детьми – 96 807 тенге (ранее – 89 231 тенге);
- на каждого 8-го и последующего ребенка – по 13 800 тенге (ранее – 12 720 тенге).
1 января на официальном сайте правительства были опубликованы изменения (повышение пенсий, пособий и минимальной заработной платы, рост уровня прожиточного минимума), которые коснутся казахстанцев в 2023 году.