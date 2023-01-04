Азамат Ескараев возглавил Минюст
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2023 года подписал указ "О назначении Ескараева А.Н.", сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в указе.
С 11 января 2022 года главой Минюста был Канат Мусин, которого 30 декабря Касым-Жомарт Токаев освободил от должности.
Канат Мусин считает, что справлялся с обязанностями министра
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Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы.
Трудовой стаж:
- рабочий ДЭЗ-2, г. Алматы (1996);
- работа в коммерческой торговли (1996);
- ведущий специалист Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (21.07.2000-29.11.2000);
- ведущий специалист Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (30.11.2000-11.11.2001);
- главный специалист Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (12.11.2001-27.06.2002);
- заместитель начальника Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов – начальник отдела Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (28.06.2002-09.06.2003);
- начальник отдела экспертизы подзаконных нормативных актов производственной сферы Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (10.06.2003-08.08.2003);
- начальник управления Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (09.08.2003-21.12.2003);
- начальник управления Департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (22.12.2003-15.02.2005);
- главный инспектор акимата г. Алматы (2005-2006);
- главный менеджер Департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына", г. Астана (2006-2007);
- консультант по правовым вопросам Министерства юстиции Республики Казахстан по индивидуальному трудовому договору, г. Астана (05.03.2007-27.03.2007);
- и.о. ведущего специалиста Департамента внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (28.03.2007-23.07.2007);
- ведущий специалист Департамента внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (24.07.2007-24.07.2007);
- помощник министра юстиции Республики Казахстан, г. Астана (07.2007-2008);
- директор Департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (2008-2009);
- директор Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (2009-2014);
- заместитель заведующего Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2014-2019);
- заведующий Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, г. Нур-Султан (с 26.07.2019).
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