Азамат Ескараев возглавил Минюст

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2023 года подписал указ "О назначении Ескараева А.Н.", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в указе.

С 11 января 2022 года главой Минюста был Канат Мусин, которого 30 декабря Касым-Жомарт Токаев освободил от должности.

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Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы.

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