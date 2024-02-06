Азамат Ескараев переназначен министром юстиции
Фото: gov.kz
6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Ескараева А.Н.", сообщает Zakon.kz.
Документ опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в указе.
Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.
Трудовой стаж:
- ведущий специалист Департамента законодательства Министерства юстиции РК (21.07.2000-29.11.2000);
- ведущий специалист Департамента законодательства Министерства юстиции РК (30.11.2000-11.11.2001);
- главный специалист Департамента законодательства Министерства юстиции РК (12.11.2001-27.06.2002);
- замначальника Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов – начальник отдела Департамента законодательства Министерства юстиции РК (28.06.2002-09.06.2003);
- начальник отдела экспертизы подзаконных нормативных актов производственной сферы Департамента законодательства Министерства юстиции РК (10.06.2003-08.08.2003);
- начальник управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК (09.08.2003-21.12.2003);
- начальник управления Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК (22.12.2003-15.02.2005);
- главный инспектор акима Алматы (2005-2006);
- главный менеджер Департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" (2006-2007);
- консультант по правовым вопросам Министерства юстиции РК по индивидуальному трудовому договору (05.03.2007-27.03.2007);
- и.о. ведущего специалиста Департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК (28.03.2007-23.07.2007);
- ведущий специалист Департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК (24.07.2007-24.07.2007);
- помощник министра юстиции РК (07.2007-2008);
- директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК (2008-2009);
- директор департамента законодательства Министерства юстиции РК (2009-2012);
- начальник организационно-контрольного департамента – инспекции АБЭКП РК (2012-2014);
- заместитель заведующего Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК (2014-2019);
- заведующий Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК (26.07.2019-04.01.2023).
Должность министра юстиции РК занимает с 4 января 2023 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript