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Законодательство РК

Азамат Ескараев переназначен министром юстиции

Азамат Ескараев переназначен министром юстиции Фото: gov.kz
6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Ескараева А.Н.", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в указе.

Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовой стаж:

  • ведущий специалист Департамента законодательства Министерства юстиции РК (21.07.2000-29.11.2000);
  • ведущий специалист Департамента законодательства Министерства юстиции РК (30.11.2000-11.11.2001);
  • главный специалист Департамента законодательства Министерства юстиции РК (12.11.2001-27.06.2002);
  • замначальника Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов – начальник отдела Департамента законодательства Министерства юстиции РК (28.06.2002-09.06.2003);
  • начальник отдела экспертизы подзаконных нормативных актов производственной сферы Департамента законодательства Министерства юстиции РК (10.06.2003-08.08.2003);
  • начальник управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК (09.08.2003-21.12.2003);
  • начальник управления Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК (22.12.2003-15.02.2005);
  • главный инспектор акима Алматы (2005-2006);
  • главный менеджер Департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" (2006-2007);
  • консультант по правовым вопросам Министерства юстиции РК по индивидуальному трудовому договору (05.03.2007-27.03.2007);
  • и.о. ведущего специалиста Департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК (28.03.2007-23.07.2007);
  • ведущий специалист Департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК (24.07.2007-24.07.2007);
  • помощник министра юстиции РК (07.2007-2008);
  • директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК (2008-2009);
  • директор департамента законодательства Министерства юстиции РК (2009-2012);
  • начальник организационно-контрольного департамента – инспекции АБЭКП РК (2012-2014);
  • заместитель заведующего Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК (2014-2019);
  • заведующий Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК (26.07.2019-04.01.2023).

Должность министра юстиции РК занимает с 4 января 2023 года.

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