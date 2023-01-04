Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился с заявлением к жителям и гостям города: в бассейнах рек Улкен и Киши возможны сходы снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении, для обеспечения безопасности населения дороги и различные маршруты на Большое Алматинское озеро и Шымбулак закрыты.

Кроме того, выставлены блокпосты.



"Рекомендовано не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах". Пресс-служба ДЧС Алматы

Как отметили в ДЧС, всего имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медеу", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера.

Напомним, что ночью 4 января в Алматы начался снегопад. По прогнозам синоптиков, он завершится в первой половине дня.