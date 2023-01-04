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Когда закончится снегопад в Алматы

Когда закончится снегопад в Алматы Фото: Zakon.kz
Ночью 4 января в Алматы начался снегопад. По прогнозам синоптиков, как рассказали в акимате Алматы, снегопад завершится в первой половине дня, сообщает Zakon.kz.

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы уточнили, что с 06:00 пошел сильный снег, за два часа высота снежного покрова увеличилась в 3 раза.

"По состоянию на 08:00 4 января в предгорных районах выпало 15 – 18 см, в городе – до 10 см. На Шымбулаке выпало до 60 см снега", – сказано в сообщении.

Отмечено, что до начала снегопада было организовано дежурство пескоразбрасывателей во всех районах города.

"С начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2274 тонны противогололедных материалов. Организовано 17 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. Силами 32 снегопогрузчиков и 70 самосвалов производится вывоз снега", – добавили в управлении.

Кроме того, с утра на дорогах города работают 524 единицы спецтехники и около 1240 дорожных рабочих.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 января в Алматы переменная облачность, снег. Температура воздуха поднимется до двух градусов тепла.

Ранее в МЧС заявили, что из-за метели и гололеда закрыты 127 участков автодорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения. На блокпостах скопилось 600 машин.

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Анастасия Московчук
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