Как ликвидируют последствия снегопада в Астане

В ночь с 3 по 4 января из столицы вывезли свыше 36 тысяч кубометров снега, или 2700 грузовиков. В связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме.

Как отметили в пресс-службе столичного акимата, на сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих и более тысячи единиц спецтехники.





Фото: пресс-служба акимата Астаны



"В первую очередь по правилам очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д." Пресс-служба акимата Астаны





Фото: пресс-служба акимата Астаны



С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 100 тысяч грузовиков снега, а это свыше 1 млн кубометров снега.







Фото: пресс-служба акимата Астаны



Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.





