Как коммунальщики борются с последствиями снегопада в Астане
11 ноября в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 1,3 тыс. единиц спецтехники и свыше 2,4 тыс. дорожных рабочих.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также снег убирают на участках со средней интенсивностью – площадях, привокзальных территориях, тротуарах, подъездных путях к соцобъектам и т. д.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В ночь с 10 по 11 ноября из города вывезли на полигоны более 20 тыс. кубометров снега, или 2096 рейсов большегрузов.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
С начала снегопада за неделю в Астане вывезено свыше 57 тыс. кубометров снега, что составляет 4595 грузовых рейсов.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В Астане продолжаются работы по вывозу снега.