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Как коммунальщики борются с последствиями снегопада в Астане

непогода в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:19 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Сильный снегопад продолжает накрывать столицу, снег идет непрерывно с самого утра. В связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

11 ноября в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 1,3 тыс. единиц спецтехники и свыше 2,4 тыс. дорожных рабочих.

непогода в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:19

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также снег убирают на участках со средней интенсивностью – площадях, привокзальных территориях, тротуарах, подъездных путях к соцобъектам и т. д.

непогода в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:19

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В ночь с 10 по 11 ноября из города вывезли на полигоны более 20 тыс. кубометров снега, или 2096 рейсов большегрузов.

непогода в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:19

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

С начала снегопада за неделю в Астане вывезено свыше 57 тыс. кубометров снега, что составляет 4595 грузовых рейсов.

непогода в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 19:19

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В Астане продолжаются работы по вывозу снега.

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