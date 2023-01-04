Более тысячи авто скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили информацию по закрытию автодорог и проводимым аварийно-спасательным работам по состоянию на 12:00, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 72 участка автодорог: 40 – республиканского и 32 – областного значения.

"Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях). На блокпостах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации.

"Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4000 человек и 1300 единиц техники МЧС, МВД и МИО. Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане закрыты 127 участков автодорог, на блокпостах скопилось 600 машин.