Спецоперация спецслужб Казахстана и России: задержаны 18 лидеров и активных членов ОПГ
Фото: скриншот видео
3 января 2023 года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в Байконуре реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Комитете национальной безопасности, одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной группировки.
"Всего в рамках спецоперации задержаны 18 лидеров и активных членов ОПГ. По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия".Пресс-служба КНБ РК
На их счету, по данным комитета, похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи.
"Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной "разборки" участников группировки огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия".Пресс-служба КНБ РК
В комитете отметили, что в настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.
28 декабря 2022 года в Актобе пропагандировавшего терроризм и разжигавшего рознь в учреждении уголовно-исправительной системы МВД приговорили к шести годам лишения свободы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ