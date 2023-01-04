Спецоперация спецслужб Казахстана и России: задержаны 18 лидеров и активных членов ОПГ

3 января 2023 года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в Байконуре реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Комитете национальной безопасности, одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной группировки.

"Всего в рамках спецоперации задержаны 18 лидеров и активных членов ОПГ. По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия". Пресс-служба КНБ РК





На их счету, по данным комитета, похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи.

"Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в Байконуре и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. К примеру, в сентябре 2022 года в ходе вооруженной "разборки" участников группировки огнестрельное ранение получил случайный прохожий, который скончался на месте происшествия". Пресс-служба КНБ РК

В комитете отметили, что в настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.





28 декабря 2022 года в Актобе пропагандировавшего терроризм и разжигавшего рознь в учреждении уголовно-исправительной системы МВД приговорили к шести годам лишения свободы.