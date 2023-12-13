Членов ОПГ задержали в Жанаозене
Участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.
В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.
Сумма преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 77 млн тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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