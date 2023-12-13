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Законодательство РК

Членов ОПГ задержали в Жанаозене

Членов ОПГ задержали в Жанаозене Фото: скриншот видео
Деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории Жанаозена. Об этом 13 декабря 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Участники для постоянного функционирования заведения, на систематической основе пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительными функциями.

В ходе проведения обыска изъяты устройства, предназначенные для азартных игр: системные блоки, мониторы, чек-принтеры, чек-сканеры, телевизоры, телефоны и денежные средства.

Сумма преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 77 млн тенге.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется.

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Динара Халдарова
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