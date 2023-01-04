ЧС в Жанатасе: глава региона поручил завершить восстановительные работы за несколько часов

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов 4 января посетил город Жанатас и ознакомился с ходом восстановительных работ после сильного урагана, сообщает Zakon.kz.

Глава региона сначала посетил ГКП "ЖаңатасСуЖылу". Нуржан Нуржигитов поручил в кратчайшие сроки отремонтировать упавшие от ветра электрические столбы.

Также он посетил среднюю школу имени Д. Кунаева.

"Необходимо уделить максимальное внимание вопросам теплоснабжения учебных заведений города. Для этого будут использованы специальные генераторы. Важно, чтобы в школах были созданы условия для открытия пунктов обогрева". Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов

Посетив подстанцию "Шахан", Нуржан Нуржигитов отметил, что прежде всего город необходимо обеспечить электроснабжением.

В настоящее время в работе по восстановлению электрических сетей задействовано 10 бригад. Глава региона поручил завершить эти работы за 2-3 часа.

3 января в Жанатасе из-за ураганного ветра был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Город остался без света и тепла.





Фото: пресс-служба акима Жамбылской области





