На egov появился новый сервис по сдаче декларации

На портале электронного правительства появился новый функционал для представления налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК,сообщает Zakon.kz.

Функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) можно найти во вкладке "Таможня и налоги", "Налогообложение".

В КГД напомнили, что декларация о доходах и имуществе представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00).

В текущем году данную декларацию представляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, то есть на первом этапе.

Срок сдачи декларации:

до 15 июля – на бумажном носителе;

до 15 сентября – в электронном виде.

Декларацию в электронном виде также можно сдать через "Кабинет налогоплательщика" и мобильным приложением "e-Salyq Аzamat".

Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) также можно предоставить на портале Е-gov.kz. Ее в текущем году должны представить работники государственных учреждений и квазигоссектора, а также их супруги.