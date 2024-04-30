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Законодательство РК

Пять ответов на важные вопросы по всеобщему декларированию

Пять ответов на важные вопросы по всеобщему декларированию, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 11:29 Фото: freepik
В Комитете государственных доходов МФ РК подготовили ответы на популярные вопросы по представлению налоговой декларации в 2024 году в рамках всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Какое имущество необходимо отразить в разделе "Другое имущество" декларации об активах и обязательствах?

В этом разделе отражается имущество в Казахстане, а также за пределами РК, если оценочная стоимость единицы такого имущества превышает 1000-кратный размер МРП (3,5 млн тенге).

Раздел заполняется по желанию физического лица. Можно отразить имущество, не подлежащее госрегистрации в Казахстане. Например: картина, алмаз, культурные ценности, породистые животные, ювелирные изделия и др.

Какая предусмотрена ответственность за неполные или недостоверные сведения в декларации об активах и обязательствах?

Если были представлены неполные, недостоверные сведения в декларации об активах и обязательствах, но это не влечет начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то последует привлечение к административной ответственности в виде "предупреждения".

За повторно совершенное правонарушение в течение года после наложения административного взыскания – предусмотрен штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге в 2024 году).

Нужно ли указывать в декларации кредиты, полученные в банках?

Договоры банковского займа не подлежат отражению в декларации.

Можно ли корректировать декларации?

Отраженные в декларации ошибки или неточности можно устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации в пределах срока исковой давности (3 года).

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Какие доходы не подлежат отражению в декларации 270.00?

С 2024 года исключена необходимость отражения доходов, облагаемых у источника выплаты (заработная плата, вознаграждения по депозитам, пенсионные выплаты, пособия и др.).

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