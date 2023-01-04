Постановлением премьер-министра Казахстана Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.



Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.

В разные годы работал в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в Лондоне, АО НК "КазМунайГаз", ТОО "PSA".

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.

С декабря 2019 года и по настоящее время – первый вице-министр энергетики РК.