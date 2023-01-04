Топ-8 привычек, которые стоит привить в 2023 году

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В новом году принято начинать новую жизнь и реализовывать свои цели. Это отличное время, чтобы освоить новый навык или просто стать организованнее. Редакция Zakon.kz подготовила список полезных привычек, которые помогут вам стать продуктивнее и здоровее.

Многие люди стремятся с нового года начать новую жизнь. Выбирайте варианты, которые вам понравились, и начните использовать их в жизни уже сейчас.

Не пропускайте завтраки Очень важно в новом году перестать пропускать завтраки. Постарайтесь построить свой график на день так, чтобы было время на полноценный прием пищи с утра. Существует большое разнообразие полезных рецептов завтраков. К примеру, с утра можно съесть овсяную кашу, овощной салат с зеленью, творог с фруктами и орехами, яичницу или омлет. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время Сон – основная составляющая здоровой жизни. С нового года будет полезно пересмотреть свой режим сна. Взрослый и здоровый человек регулярно должен спать 7-8 часов в сутки. Но не все помнят о том, что эти часы должны быть в определенное время. Постарайтесь в новом году ложиться спать в одно и то же время, даже в выходные – это будет полезно для здоровья. Учитесь новому Наверняка, вы не раз слышали, как успешные люди говорят о том, что постоянно находятся в процессе обучения, стараясь поднимать свои знания на новый уровень. Умение и желание обучаться дает возможность человеку адаптироваться к реалиям современного мира и оставаться конкурентоспособным на рынке труда. Сегодня обучаться новым навыкам намного легче, так как доступ к информации просто огромный. Для этого достаточно иметь гаджет и интернет. Можно осваивать интересные профессии и изучать любую область, которая вам интересна. Есть марафоны по психологии, кулинарии, творчеству или программированию. Все зависит от предпочтений человека. Соблюдайте питьевой режим Еще одна полезная привычка – правильный питьевой режим. Это основа многих лечебных методик. Соблюдая его, человек может быстрее похудеть, наладить сон, улучшить пищеварение и снизить чувство голода. Минимальный расчет для здорового взрослого человека – 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Однако нужно понимать, что если есть проблемы с почками, стоит проконсультироваться со специалистом, который подберет индивидуальный питьевой режим. Не забывайте о профилактическом check-up организма Очень важно регулярно следить за своим здоровьем. Специалисты говорят, что хотя бы раз в год нужно проходить профилактический медицинский осмотр. Также минимум дважды в год посещайте стоматолога. В целом, такая диагностика поможет снизить риск развития заболеваний, скорректировать образ жизни, а при необходимости пройти лечение. Начните вести бюджет Умение управлять финансами – ценный навык не только для семейных пар, но и тех, кто живет один. Ведение бюджета помогает понять финансовые привычки и не тратить лишнего. Распишите свои финансовые цели. Сколько у вас доходов и расходов, какие у вас активы и есть ли пассивный доход. Имея бюджет и цели, вы будете понимать, сколько средств вам нужно тратить и откладывать для крупных покупок. Такая финансовая привычка может значительно облегчить жизнь. Почаще ходите пешком Это самый доступный вид физической активности. Начните с малого и постарайтесь внедрить в свою жизнь хотя бы 20-30-минутные прогулки пешком. Постепенно вы не заметите, как с удовольствием будете проходить 10 тысяч шагов в день. Отдыхайте от гаджетов Сегодня очень сложно представить жизнь без гаджетов. И все же эксперты рекомендуют сократить использование тех же смартфонов. При работе за компьютером или телефоном старайтесь делать перерывы. Врачи также не советуют смотреть гаджеты в темноте, так как это вредит зрению. За час до сна обязательно отложите в сторону телефон и откажитесь от привычки проверять уведомления каждые несколько минут. Читайте также Астролог назвала знаки зодиака, представителям которых не стоит употреблять алкоголь Эксперт назвал температуру, при которой смартфон может выйти из строя Как домашним питомцам пережить новогодние праздники

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