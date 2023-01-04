Топ-8 привычек, которые стоит привить в 2023 году
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В новом году принято начинать новую жизнь и реализовывать свои цели. Это отличное время, чтобы освоить новый навык или просто стать организованнее. Редакция Zakon.kz подготовила список полезных привычек, которые помогут вам стать продуктивнее и здоровее.
Многие
люди стремятся с нового года начать новую жизнь. Выбирайте варианты, которые вам понравились, и начните использовать их
в жизни уже сейчас.
- Не пропускайте завтраки Очень важно в новом году перестать пропускать завтраки. Постарайтесь построить свой график на день так, чтобы было время на полноценный прием пищи с утра. Существует большое разнообразие полезных рецептов завтраков. К примеру, с утра можно съесть овсяную кашу, овощной салат с зеленью, творог с фруктами и орехами, яичницу или омлет.
- Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время Сон – основная составляющая здоровой жизни. С нового года будет полезно пересмотреть свой режим сна. Взрослый и здоровый человек регулярно должен спать 7-8 часов в сутки. Но не все помнят о том, что эти часы должны быть в определенное время. Постарайтесь в новом году ложиться спать в одно и то же время, даже в выходные – это будет полезно для здоровья.
- Учитесь новому Наверняка, вы не раз слышали, как успешные люди говорят о том, что постоянно находятся в процессе обучения, стараясь поднимать свои знания на новый уровень. Умение и желание обучаться дает возможность человеку адаптироваться к реалиям современного мира и оставаться конкурентоспособным на рынке труда. Сегодня обучаться новым навыкам намного легче, так как доступ к информации просто огромный. Для этого достаточно иметь гаджет и интернет. Можно осваивать интересные профессии и изучать любую область, которая вам интересна. Есть марафоны по психологии, кулинарии, творчеству или программированию. Все зависит от предпочтений человека.
- Соблюдайте питьевой режим Еще одна полезная привычка – правильный питьевой режим. Это основа многих лечебных методик. Соблюдая его, человек может быстрее похудеть, наладить сон, улучшить пищеварение и снизить чувство голода. Минимальный расчет для здорового взрослого человека – 30 миллилитров воды на один килограмм веса. Однако нужно понимать, что если есть проблемы с почками, стоит проконсультироваться со специалистом, который подберет индивидуальный питьевой режим.
- Не забывайте о профилактическом check-up организма Очень важно регулярно следить за своим здоровьем. Специалисты говорят, что хотя бы раз в год нужно проходить профилактический медицинский осмотр. Также минимум дважды в год посещайте стоматолога. В целом, такая диагностика поможет снизить риск развития заболеваний, скорректировать образ жизни, а при необходимости пройти лечение.
- Начните вести бюджет Умение управлять финансами – ценный навык не только для семейных пар, но и тех, кто живет один. Ведение бюджета помогает понять финансовые привычки и не тратить лишнего. Распишите свои финансовые цели. Сколько у вас доходов и расходов, какие у вас активы и есть ли пассивный доход. Имея бюджет и цели, вы будете понимать, сколько средств вам нужно тратить и откладывать для крупных покупок. Такая финансовая привычка может значительно облегчить жизнь.
- Почаще ходите пешком Это самый доступный вид физической активности. Начните с малого и постарайтесь внедрить в свою жизнь хотя бы 20-30-минутные прогулки пешком. Постепенно вы не заметите, как с удовольствием будете проходить 10 тысяч шагов в день.
- Отдыхайте от гаджетов Сегодня очень сложно представить жизнь без гаджетов. И все же эксперты рекомендуют сократить использование тех же смартфонов. При работе за компьютером или телефоном старайтесь делать перерывы. Врачи также не советуют смотреть гаджеты в темноте, так как это вредит зрению. За час до сна обязательно отложите в сторону телефон и откажитесь от привычки проверять уведомления каждые несколько минут.
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