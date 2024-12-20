#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Советы

Топ-5 секретов уборки перед Новым годом

Топ-5 секретов уборки перед Новым годом, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 22:35 Фото: freepik
Перед Новым годом уборка может стать настоящим вызовом, но с несколькими простыми секретами можно справиться быстро и с удовольствием. Zakon.kz собрал пять полезных советов, которые помогут навести порядок без лишних хлопот.

Прежде чем встретить Новый год, стоит избавиться от накопившихся старых вещей, освобождая место для чего-то нового и лучшего. При этом перед праздниками можно не только сделать генеральную уборку, но и обновить постельное белье и пространство вокруг. 

1. Разберите шкафы и избавьтесь от ненужного

Это время идеально подходит для того, чтобы освободить пространство. Переберите вещи в шкафах, избавьтесь от старой одежды, игрушек или предметов, которыми давно не пользуетесь. Так вы не только освободите больше места для новых вещей, но и почувствуете легкость и порядок в доме. И не забудьте поблагодарить те вещи, которые послужили вам некоторое время. 

2. Сухую уборку всегда проводите перед влажной

Сначала пропылесосьте или подметите пол. При этом в первую очередь уберите в тех местах, которые часто на виду: прихожая, кухня и гостиная. Пыль со шкафов и горизонтальных поверхностей вытирайте сухой шерстяной тряпкой или салфеткой из микрофибры. Если делать это влажной и, тем более, мокрой тряпкой, пыль полностью не собирается, а лишь прибивается к поверхностям.

Для мытья полов рекомендуется использовать теплую воду с оптимальной температурой 40°C. При использовании горячей воды пол будет быстро сохнуть, что может привести к образованию разводов и налета от остатков моющего средства на его поверхности.

3. Влажную уборку начните с верхних поверхностей

При уборке начинайте с пыли на верхних поверхностях, чтобы она не осела на только что вымытую поверхность. Протирайте мебель, подоконники и другие участки, включая окна и зеркала, с помощью специальных средств. После уборки проветрите помещение. Не забудьте про углы и труднодоступные места, которые часто собирают пыль. 

4. Позаботьтесь о ванной и туалете

Эти комнаты требуют особого внимания. Протрите сантехнику, вымойте зеркала, почистите плитку и полы. Используйте очищающие средства для сантехники и зеркал, а также не забудьте повесить в ванной праздничные полотенца. 

Рекомендуется начать уборку дома за 1,5 недели до дня Х, выделив на нее 2-3 часа.

5. Добавьте ароматы и атмосферу праздника

После уборки зажгите ароматные свечи или расставьте ароматизаторы. Не забудьте украсить дом новогодними гирляндами или декором, чтобы добавить уюта, создать настроение и особую атмосферу в доме. 

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
Шапка и облысение: что говорят врачи и стоит ли бояться
Советы
17:20, Сегодня
Шапка и облысение: что говорят врачи и стоит ли бояться
Прошлогодние салатики: сколько можно хранить праздничные угощения
Советы
17:10, Сегодня
Прошлогодние салатики: сколько можно хранить праздничные угощения
Самые странные породы кошек
Советы
15:18, Сегодня
Самые странные породы кошек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: