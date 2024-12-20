Топ-5 секретов уборки перед Новым годом

Перед Новым годом уборка может стать настоящим вызовом, но с несколькими простыми секретами можно справиться быстро и с удовольствием. Zakon.kz собрал пять полезных советов, которые помогут навести порядок без лишних хлопот.

Прежде чем встретить Новый год, стоит избавиться от накопившихся старых вещей, освобождая место для чего-то нового и лучшего. При этом перед праздниками можно не только сделать генеральную уборку, но и обновить постельное белье и пространство вокруг.

1. Разберите шкафы и избавьтесь от ненужного

Это время идеально подходит для того, чтобы освободить пространство. Переберите вещи в шкафах, избавьтесь от старой одежды, игрушек или предметов, которыми давно не пользуетесь. Так вы не только освободите больше места для новых вещей, но и почувствуете легкость и порядок в доме. И не забудьте поблагодарить те вещи, которые послужили вам некоторое время.

2. Сухую уборку всегда проводите перед влажной

Сначала пропылесосьте или подметите пол. При этом в первую очередь уберите в тех местах, которые часто на виду: прихожая, кухня и гостиная. Пыль со шкафов и горизонтальных поверхностей вытирайте сухой шерстяной тряпкой или салфеткой из микрофибры. Если делать это влажной и, тем более, мокрой тряпкой, пыль полностью не собирается, а лишь прибивается к поверхностям.

Для мытья полов рекомендуется использовать теплую воду с оптимальной температурой 40°C. При использовании горячей воды пол будет быстро сохнуть, что может привести к образованию разводов и налета от остатков моющего средства на его поверхности.

3. Влажную уборку начните с верхних поверхностей

При уборке начинайте с пыли на верхних поверхностях, чтобы она не осела на только что вымытую поверхность. Протирайте мебель, подоконники и другие участки, включая окна и зеркала, с помощью специальных средств. После уборки проветрите помещение. Не забудьте про углы и труднодоступные места, которые часто собирают пыль.

4. Позаботьтесь о ванной и туалете

Эти комнаты требуют особого внимания. Протрите сантехнику, вымойте зеркала, почистите плитку и полы. Используйте очищающие средства для сантехники и зеркал, а также не забудьте повесить в ванной праздничные полотенца.

Рекомендуется начать уборку дома за 1,5 недели до дня Х, выделив на нее 2-3 часа.



5. Добавьте ароматы и атмосферу праздника

После уборки зажгите ароматные свечи или расставьте ароматизаторы. Не забудьте украсить дом новогодними гирляндами или декором, чтобы добавить уюта, создать настроение и особую атмосферу в доме.