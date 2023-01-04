В КТЖ предупредили о задержке поездов

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Национальный перевозчик АО "HК "Қазақстан Темiр Жолы" сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности движения установлены ограничения скорости движения на ж/д участках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С опозданием следуют пассажирские поезда:

№3/4 и №9/10 "Астана – Алматы";

№45/46 "Павлодар – Туркестан";

№51/52 "Алматы – Уральск";

№65/66 "Астана – Жезказган";

№71/72 и №86/85 "Астана – Шымкент";

№73/74 "Алматы – Жезказган";

№105/106 "Алматы – Петропавловск". В компании заверили, что принимаются все необходимые меры по восстановлению установленного графика движения пассажирских поездов: проводится информирование пассажиров на вокзалах о задержке пассажирских поездов. Ежедневно и круглосуточно предоставляется информация через справочную службу "1433". При задержке поезда свыше трех часов направляется "SMS-оповещение" о задержке поезда и изменении условий проезда;

оказывается информационная поддержка по вопросам возврата проездных документов (билетов) по номеру +7 (707) 270-36-64 (WhatsApp), уплачивается штраф в размере 3% от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки поезда;

при задержке поезда более 6 часов предоставляется бесплатное питание в вагонах-ресторанах. На вокзалах обеспечивается контроль за бесперебойной работой пунктов питания, торговых точек, санитарных зон (туалетов). Ранее сообщалось, что более тысячи авто скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды. Читайте также В семи регионах страны закрыты дороги республиканского значения Казахстан увеличит количество рейсов в ОАЭ Прямые рейсы из Казахстана в Пакистан запустят в марте 2023 года

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