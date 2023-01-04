В КТЖ предупредили о задержке поездов
Фото: pexels
Национальный перевозчик АО "HК "Қазақстан Темiр Жолы" сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности движения установлены ограничения скорости движения на ж/д участках, сообщает корреспондент Zakon.kz.
С опозданием следуют пассажирские поезда:
- №3/4 и №9/10 "Астана – Алматы";
- №45/46 "Павлодар – Туркестан";
- №51/52 "Алматы – Уральск";
- №65/66 "Астана – Жезказган";
- №71/72 и №86/85 "Астана – Шымкент";
- №73/74 "Алматы – Жезказган";
- №105/106 "Алматы – Петропавловск".
В компании заверили, что принимаются все необходимые меры по восстановлению установленного графика движения пассажирских поездов:
- проводится информирование пассажиров на вокзалах о задержке пассажирских поездов. Ежедневно и круглосуточно предоставляется информация через справочную службу "1433". При задержке поезда свыше трех часов направляется "SMS-оповещение" о задержке поезда и изменении условий проезда;
- оказывается информационная поддержка по вопросам возврата проездных документов (билетов) по номеру +7 (707) 270-36-64 (WhatsApp), уплачивается штраф в размере 3% от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки поезда;
- при задержке поезда более 6 часов предоставляется бесплатное питание в вагонах-ресторанах. На вокзалах обеспечивается контроль за бесперебойной работой пунктов питания, торговых точек, санитарных зон (туалетов).
Ранее сообщалось, что более тысячи авто скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды.
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