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Астролог дала прогноз для Казахстана на 2023 год

как будет развиваться Казахстан 2023 году Фото: pixabay
Знаменитый астролог и психолог Бакытжан Аканова рассказала корреспонденту Zakon.kz, каким будет 2023 год для Казахстана и что ждет страну в наступившем году.

По расчетам астролога, в Казахстане будет происходить дальнейшее укрепление тенге. Девальвации национальной валюты не ожидается. Начнется поиск новых потенциально выгодных стран-партнеров для экономического союза, финансовой стабильности, и это достаточно позитивные новости для Казахстана. 

"Во время правления Токаева в следующий и последующий год будет активно осуществляться поиск национальной идеи. Возможно объединение тюркоязычных стран. Перспективы развития связаны и с подрастающим поколением. Изменения произойдут и в направлении развития подрастающего поколения. Поднимется вопрос о финансовой подушке для молодежи, о вложениях в ее будущее, принято много профилактических мер для развития перспектив для молодежи, а также много сил будет направлено на борьбу с наркотиками и профилактику наркозависимости. Много усилий вложено в поднятие уровня образования в Казахстане, и для увеличения охвата бесплатным образованием, в том числе, путем внедрения новых молодежных программ".Бакытжан Аканова

По словам астролога, начало года пройдет под влиянием ретроградного Марса и ретроградности Меркурия. Это окажет определенное влияние и на развитие нашей страны.

"Можно предположить, что будут активно прорабатываться вопросы недропользования и финансовой сферы. С новой силой продолжится работа по возврату в собственность государства некоторых предприятий, имеющих стратегическое значение для страны в целом, которые были нелегально переведены в частную собственность".Бакытжан Аканова

Февраль-март – в эти месяцы власти страны направят внимание на построение отношений с близлежащими странами. Будет начат поиск нового формата взаимодействия с ближними соседями, в том числе с Россией.

Апрель-май для Казахстана пройдет под влиянием солнечного и лунного затмений. На повестку дня будут выдвинуты вопросы недро- и природопользования, развития инноваций и технологий.

Летом 2023 года с новой силой начнут прорабатываться задачи молодежной политики. Акценты будут направлены на профилактику и борьбу с наркотиками. В политической сфере республики обстановка будет оставаться стабильной, произойдет укрепление власти с опорой на проверенные кадры и службы.

Осень 2023 года пройдет под влиянием затмений. Есть вероятность того, что будет наблюдаться активное участие населения в вопросах справедливости и рационального распределения финансов, получаемых от доходов, от использования природных ресурсов страны. 

Зима 2023 года – страна пройдет через дежавю, вопросы недропользования и возврата активов станут актуальными.

"Если говорить об оппозиционном настроении в Казахстане, то митингов, забастовок, как было в 2022 году, в наступившем году не предвидится. То есть все будет проходить достаточно мирно, в протесты это не выльется. Правительство старается вести политику возврата финансов и предприятий в собственность государства. На какой-то период это даст экономическую и политическую стабильность в обществе".Бакытжан Аканова

По мнению астролога, страна будет активно о себе заявлять в сфере добрососедских отношений. С близлежащими государствами Казахстан будет соблюдать нейтралитет и проводить самостоятельную политику.

Астролог поделилась видением будущего нашей страны, предположив, в каком направлении будет развиваться республика.

По словам астролога, 2023 год будет достаточно удачлив для Казахстана в экономическом плане. Удастся найти новые пути расширения экономического влияния и культурного развития как с ближними, так и с дальними странами.

"Наша страна будет стараться заявить о себе как о влиятельном игроке. И поэтому очень многое зависит от президента, в первую очередь, от его позиции в ходе проведения большинства политических мероприятий. Они помогут Казахстану заявить о себе, как о государстве, имеющем вес в мировом сообществе. И у Казахстана это получится. 2023 год даст этому старт".Бакытжан Аканова

Казахстан будет стремиться к возврату определенных традиционных ценностей. В этой связи не исключено объединение тюркоязычных стран.

В политическом плане страна будет много внимания уделять возрождению тюркоязычного единства, это будет касаться взаимосвязей с Турцией или Узбекистаном. Это не говорит о том, что Казахстан будет избегать взаимодействия с другими странами, как Россия или Китай, но двигаться будет в сторону усиления сотрудничества именно с тюркоязычными государствами.

выступление Касым-Жомарт Токаева

Фото: akorda.kz

Президентство Токаева в течение семи лет будет благоприятным. Страна будет развиваться поступательно. 

"Ключевым в 2023 году станет взращивание авторитета Казахстана. Страна еще больше станет уважаемой мировым сообществом. Казахстан будет искать новые выходы на рынок продажи газа и нефти. То есть рынок этот будет идти не через Россию, а почему-то постоянно показывает, что это идет через своих, через тюркоязычные государства, возможно, это станет Турция, Азербайджан, Узбекистан. Казахстан будет заявлять о внутриполитической стабильности. То есть в стране каких-то ощутимых кризисов не будет. В целом все стабильно". Бакытжан Аканова
Ранее известный нумеролог рассказала, каким будет 2023 год, и назвала опасные периоды.

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