Дни январского беспредела: как коммунальщики Алматы устраняли последствия погромов

2022 год для большинства казахстанцев стал переломным. Трагические события, произошедшие в начале года сразу в нескольких городах Казахстана, подтолкнули страну к глобальным изменениям. Протестные настроения прокатились по областным центрам, а также по Шымкенту и Алматы.

Самый крупный город страны больше всего пострадал от действий погромщиков и мародеров. Последние сносили буквально все на своем пути: магазины, светофоры, рекламные щиты, ломали брусчатку и бордюры. Спустя несколько дней на улицы Алматы вышли коммунальщики, которые принялись приводить город в порядок. В каких условиях приходилось работать и что их шокировало больше всего – в материале Zakon.kz.





Для алматинских коммунальщиков первые дни января выдались по-настоящему непростыми. Утром 5 января, когда в городе уже орудовали вооруженные бандиты, а на площади собиралась разъяренная толпа, на проспекты вышли городские службы, которые принялись приводить Алматы в порядок после ночных погромов. Несмотря на сложную ситуацию, рабочие собирали мусор и восстанавливали разрушенные конструкции.

При этом обстановка в Алматы продолжала накаляться. И тогда руководство коммунальной компании приняло решение немедленно отправить рабочих по домам. На улицы техника и бригады коммунальщиков вышли спустя несколько дней. Увиденное просто повергло рабочих в шок. Повсюду были разбросаны гильзы, неразорвавшиеся гранаты и окровавленная одежда.







Фото: Zakon.kz



Среди тех, кто еще долго не забудет облик города после массовых погромов, была 59-летняя Женисгуль Адиманапова. На плечи женщины легла нелегкая работа, она приводила в порядок площадь Республики. Женисгуль вспоминает, что повсюду были разбросаны бутылки, сломаны брусчатка, бордюры, разрушены лавочки. Многие из рабочих и представить себе не могли масштабы уборки.

"Эту картину не передать словами и не забыть. Было очень страшно и тяжело. В первый день Алматы был покрыт черной сажей. Мы первые своими глазами увидели сгоревшие машины и здания. Везде лежали какие-то металлические куски, камни и прутья. Мусор был не только на площади, но и на прилегающей территории. Только на один участок было брошено несколько десятков человек для уборки. Я с трудом представляла, сколько нам нужно времени, чтобы все собрать и вывезти на полигон. Печально, что нам пришлось увидеть такое в мирное время". Женисгуль Адиманапова

Фото: Zakon.kz



В смену после январских погромов вышел и 62-летний Алмухан Сексенбай. Мужчина вспоминает: убираясь на площади, приходилось постоянно смотреть под ноги, поскольку на земле могли лежать опасные предметы. Также руководство коммунального предприятия предупредило рабочих: в случае обнаружения подозрительных вещей сообщать стражам порядка и не прикасаться ни к чему.

"Мы приехали на площадь к 7:30 и сразу принялись за работу. В это время в городе было еще темно и стоял сильный туман. Работать в такой атмосфере было жутко. Казалось, что кто-то вот-вот появится на площади или, не дай Бог, начнется стрельба. Мы в основном находили бутылки из-под напитков, камни, разбитые стекла и арматуру". Алмухан Сексенбай

Фото: Zakon.kz



Приводить Алматы в порядок вышли сотни человек. Коммунальщики убирали не только проезжую часть, но и чистили арыки, там они находили гильзы и магазины от автоматов. Но самое жуткое, что удалось увидеть рабочим, так это как криминалисты извлекли тело из сгоревшей машины. После транспортное средство отбуксировали на штрафную стоянку, а коммунальщики приступили к уборке проспекта. Только на одной улице бригада насчитала больше 10 сгоревших машин.

Стоит отметить, что к уборке рабочие приступали после того, как улицу тщательно проверят саперы. В первые дни доступ коммунальщики получили только к 6 алматинским проспектам.

Фото: Zakon.kz



Рабочим понадобилось чуть больше недели, чтобы полностью убрать мусор с улиц Алматы и начать постепенно восстанавливать инфраструктуру города. Чиновники подсчитали, что в ходе массовых беспорядков было повреждено или полностью сломано 46 светофорных объектов и 120 дорожных знаков.

В кратчайшие сроки восстановлено 90 кв. м брусчатки, 120 метров бордюров и 37 дорожных люков. Также две бригады занимались очисткой дорожного покрытия в местах горения машин и костров. Всего повреждено 43 остановочных павильона, из них на 17 полностью были разбиты стекла. Вместе с тем было утеряно 28 велосипедов, 67 велосипедов не подлежат восстановлению и 220 отремонтировано, повреждено 20 станций.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. 2 января митинги прошли в Жанаозене, а затем их поддержали в Актау, Атырау и других городах страны. Однако затем мирные митинги мгновенно превратились в массовые погромы. Особенно от них пострадал Алматы. Уже 5 января толпы вооруженных бандитов разгромили центр города, сожгли здание акимата и расположенную рядом президентскую резиденцию. Атаке подверглись здания полиции, КНБ и другие военные объекты. От погромов пострадали также Шымкент, Тараз, Кызылорда, Семей, Талдыкорган и Усть-Каменогорск.

