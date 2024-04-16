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Затопленные улицы в Алматы: коммунальные службы устраняют последствия ливня

В Алматы затопило шесть улиц, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ночь на 16 апреля 2024 года в Алматы пошел сильный дождь. Из-за непогоды в городе оказались затопленными дворы частных домов и улицы, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба акимата Алматы предоставила информацию о ситуации в городе.

"С 04:00 в Алматы началось выпадение дождя, который с перерывами ожидается до утра 17 апреля. По информации РГП "Казгидромет", на 09:00 в городе выпало 14 мм осадков, на Медеу – 21 мм, на Каменском плато – 28 мм". Пресс-служба акимата Алматы

По информации оперативного дежурного по ЧС, зафиксировано 12 участков с накоплением воды (6 случаев во дворах частных жилых домов, еще 6 на улицах), которые оперативно устранены.

Причина, как уточнили специалисты, заключается в засорении арычных сетей.

"В дневную смену задействовано 425 ед. спецтехники и 802 дорожных рабочих. Имеется 2,3 тыс. мешков с песком. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ".Пресс-служба акимата Алматы

Днем ранее алматинцев предупреждали о затяжном дожде. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы добавил, что в мегаполисе также ожидается гроза, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

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Анастасия Московчук
Алматы
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