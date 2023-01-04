Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются из-за непогоды на автодорогах Казахстана

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили информацию по закрытию автодорог и проводимым аварийно-спасательным работам по состоянию на 17:00, сообщает Zakon.kz.

Спасатели до сих пор проводят поисковые работы. В Атырауской области в Курмангазинском районе пропал мужчина 1972 года рождения. 2 января в Шетском районе Карагандинской области пропал пастух 1977 года рождения, также в начале января пропал мужчина в Улытауском районе. Три человека выехали из поселка Касакпай в сторону зимовки Бурмаш, спасателям их обнаружить пока не удалось из-за плохих погодных условий. Для поисков пропавших привлечены вертолеты.

По данным ведомства, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыты 79 участков автодорог, из них 32 республиканского значения.



Также наблюдается скопление автотранспорта на следующих участках:

При выезде из Астаны на блок постах в направлении Карагандинской области (около 300 ед.), в направлении Павлодарской области (около 100 ед.). В пунктах обогрева людей нет (от эвакуации отказываются).

при выезде из п. Щидерты Павлодарской области в направлении Акмолинской и Карагандинской областей (около 66 ед.). В пунктах обогрева находятся 236 человек, в том числе 16 детей.



При выезде из п. Аксу-Аюлы Карагандинской области в направлении г. Астана (около 23 ед.), в направлении г. Балхаш (около 126 ед.), в направлении г. Темиртау (около 17 ед.). В пунктах обогрева находятся 20 человек.

При выезде из Тараза в направлении Туркестанской области (около 318 ед. грузового автотранспорта, для легковых движение открыто).



В Енбекшиказахском районе Алматинской области на автодороге Тургень – Ботан силами ДЧС Алматинской области (40 л/с и 17 ед. тех.) и ГУ "РОСО" МЧС продолжаются спасательные работы по вызволению 38 легковых авто из снежного заноса (организовано горячее питание, женщины и дети эвакуированы на технике высокой проходимости до экопоста, ведется расчистка а/д и отбуксировка автотранспорта на очищенный участок автодороги).





"За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 725 человек, в т.ч. 137 детей, отбуксировано 124 единицы техники. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности 200 ед. техники для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся более 200 человек, из них 16 детей. В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 114 уведомлений. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 4163 человек и 1343 ед. техники МЧС, МИО и МВД". Пресс-служба МЧС РК

Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

