В Чехии забьют 750 тысяч кур из-за птичьего гриппа

В чешском селе Брод-над-Тихоу, на птицеферме, местные ветеринары приняли решение забить порядка 750 тыс. кур в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщает Zakon.kz.

750 тыс. кур – это порядка 15% от общего числа кур в Чехии, сообщает Чешское радио.

После забоя птицеферму подвергнут дезинфекции. К слову, ферма в селе Брод-над-Тихоу – одна из крупнейших в стране.



Изначально здесь планировали забить 220 тыс. птиц, однако вскоре ветеринары поняли, что вирус H5N1 распространился по всей территории птицефабрики.

Как пишут местные СМИ, такая крупная вспышка птичьего гриппа в стране зафиксирована впервые. Также сообщается, что на ферме Брод-над-Тихоу уничтожат 2,5 млн куриных яиц.

Отметим, что в стране действует запрет на выгул домашних птиц еще с 14 декабря прошлого года.

Ранее, в ноябре 2022 года, власти Японии в Окаяме из-за вспышки птичьего гриппа на ферме в городе Курасики уничтожили порядка 510 тыс. кур.