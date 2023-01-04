Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города акимом Актобе назначен Мурат Журебеков, пишет Zakon.kz.

Сегодня, 4 января 2023 года, Мурат Журебеков был освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

Мурат Журебеков родился в 1978 году. Является выпускником Актюбинского государственного университета имени Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета Strathclyde (Глазго, Шотландия). В 2013 году окончил Гарвардскую школу бизнеса (Бостон, США), в 2019 году – Казахстанско-Британский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом управления проектами ЗАО "КазТрансГаз". В последующие годы занимал различные руководящие должности в ЗАО "КазТрансГаз", "Интергаз Центральная Азия", национальной компании "КазМунайГаз".

С декабря 2019 года до назначения акимом Актобе занимал должность первого вице-министра энергетики РК.