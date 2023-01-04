Парень избил и изрезал ножом бывшую девушку в Талгаре

Бывший парень вывез девушку за город, страшно избил, изрезал ножом и раздев догола сфотографировал на телефон. Полицейские Талгара задержали нападавшего, сообщает Zakon.kz.

Пост о происшествии появился в соцсетях активистки Дины Тансари.

Инцидент произошел ночью 3 января в Талгаре. Бывший парень забрал девушку из дома, угрожал убить ее родственников, если девушка расскажет, что с ним общается.

Вывез ее на машине по Алатауской трассе за город и избил ее, нанес телесные повреждения, сломал нос, порезал лицо ножом, раздел догола и покушался на ее жизнь, сказал если ты не будешь со мной то и ни с кем больше. Выложил ее видео избитого лица до неузнаваемости в ее инстаграмме забрав у нее телефон, чтобы все видели что с ней он сделал.

Именно из Instagram родственники и узнали о произошедшем и позвонили в полицию. Нападавший отпустил девушку недалеко от ее дома, после чего ее госпитализировали.

В полиции рассказали, что задержали парня.

Сообщение ЦРБ Талгарского района и заявление гражданки Б. зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района. Подозреваемый гражданин О., 2001 г.р. задержан и водворен в Изолятор временного содержания. Исследование обстоятельств поручено сотрудникам вышеназванного подразделения, - говорится в сообщении.

Ход расследования по уголовному делу взят под контроль руководством ДП.

