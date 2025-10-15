#АЭС в Казахстане
Мир

Велосипедист избил жену бизнесмена и изрезал ее ножом

Руль, руки, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 06:57 Фото: pexels
В Казани (Россия) водитель электровелосипеда избил и изрезал женщину на парковке. Все произошло возле гимназии №94 на улице Восстания, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале. По его данным, 34-летняя Ирина Ш. на BMW X6 привезла ребенка в школу, проводила его и уже собиралась уезжать.

В это время к зданию подъехал неизвестный на электровелосипеде. Он припарковался, подкараулил женщину и напал на нее – бил в шею и грудь. По информации канала, прохожие помогли женщине.

Как выяснил kazan-news.ru, девушка, на которую напали у 94-й гимназии, – жена бизнесмена Ивана Шевырёва.

На него оформлена BMW, возле которой велосипедист порезал пострадавшую. Шевырёв – один из соучредителей фирм ООО "СФ Волгаавтодор" и ООО "СИД". Первая – строит дороги, вторая – занимается арендой.

Супруга бизнесмена в больнице, ее состояние тяжелое. Нападавшего ищут. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за покушение.

Ранее мы писали о том, что 15 лет пролежало тело пожилого в захламленной квартире в Испании.

Аксинья Титова
