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Банкам второго уровня разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных рублей

Банкам второго уровня разрешили разовый вывоз из Казахстана Фото: pixabay
Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей, сообщает Zakon.kz.

Постановление от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней, передает пресс-служба Нацбанка РК.

Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.


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При этом Национальный банк обращает внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

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