Банкам второго уровня разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных рублей

Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей, сообщает Zakon.kz.

Постановление от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней, передает пресс-служба Нацбанка РК.

Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.





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При этом Национальный банк обращает внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

