Банкам второго уровня разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных рублей
Постановление от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней, передает пресс-служба Нацбанка РК.
Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.
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При этом Национальный банк обращает внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.
С полным текстом постановления можно ознакомиться в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.