В Западном Казахстане годовалый ребенок подавился морковью и умер
Фото: pixabay
В Западно-Казахстанской области ребенок в возрасте одного года и семи месяцев подавился морковью. Мать доставила его в больницу, однако было поздно, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла в новогоднюю ночь, передает Astana TV.
В приемный покой малыша доставили уже без признаков жизни. Врачи с помощью сердечно-легочной реанимации более получаса боролись за его жизнь ребенка, но их усилия оказались безуспешными.
При осмотре ребенка, не подавал признаков жизнедеятельности. Отсутствовало сердцебиение, отсутствовал пульс, отсутствовало дыхание, зрачки были расширены. В тот же момент были начаты реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца, внутримышечно ввели 0,5 мл. адреналина, мешок амбу, но несмотря на все реанимационные мероприятия, в 13:50 был констатирован факт смерти. Врач- хирург Еркин Борабаев
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