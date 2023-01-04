В Западном Казахстане годовалый ребенок подавился морковью и умер

Фото: pixabay

В Западно-Казахстанской области ребенок в возрасте одного года и семи месяцев подавился морковью. Мать доставила его в больницу, однако было поздно, сообщает Zakon.kz.

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