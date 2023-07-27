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Законодательство РК

Двухмесячный ребенок погиб в ДТП на перевале Кордай в Жамбылской области

Двухмесячный ребенок погиб в ДТП в Жамбылской области Фото: Zakon.kz
Двухмесячный ребенок погиб и два человека попали в больницу в результате ДТП на трассе "Западная Европа – Западный Китай" в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 27 июля, около 7:40 часов на 185-м километре республиканской трассы "Западная Европа – Западный Китай" на подъеме перевала Кордай произошло ДТП. 

Водитель кроссовера Mitsubishi ASX ехал в направлении Алматы. По предварительной информации, он уснул за рулем. Из-за этого автомобиль въехал в заднюю часть "Газели", которая двигалась в попутном направлении под управлением 33-летнего жителя Туркестанской области. 


"В результате ДТП двухмесячный пассажир Mitsubishi ASX от полученных ран скончался на месте происшествия, а водитель и его пассажир госпитализированы в реанимационное отделение центральной районной больницы села Кордай", – сообщили в ДП Жамбылской области.

Идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее девять человек погибли в ДТП в Туркестанской области.

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