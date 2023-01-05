Предприниматели Алматы рассказали, как восстановили бизнес после январских беспорядков

Сохранить бизнес на плаву после трагических событий в январе прошлого года предпринимателям Алматы помогло государство, сообщает Zakon.kz.

Почти год после тех событий. Сильнее всего тогда пострадал Алматы. В городе ограбили больше полутора тысяч предпринимателей и были разрушены десятки зданий, напоминает Первый канал "Евразия".

"Вы знаете, было такое ощущение, что нам кто-то мстит. Вот пришли нас ограбили, все сломали. И был такой вопрос в голове, а за что?" Директор сети магазинов мужской одежды Зара Рахимжанова

В 2007 году Зара Рахимжанова открыла первый магазин по продаже мужской одежды. Полтора десятилетия кропотливо трудилась над развитием торговой сети. Но в январе мародеры вынесли почти всю одежду, взломали кассовый аппарат и украли сейф. Женщина говорит, что в тот момент у нее опустились руки, ведь денег на восстановление не было. К счастью, на помощь пришло государство.

У Зары Рахимжановой в городе 4 магазина. Все они были разграблены. Общий ущерб составил 22 миллиона тенге. Эту сумму полностью покрыла компенсация от государства.

1639 заявок предпринимателей были одобрены на сумму более 16 миллиардов. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии осталось пару заявок, которые мы не рассмотрели еще. В ближайшее время рассмотрим и выплатим. Замруководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Кайрат Нуркасымов

Почти закончены работы и по восстановлению зданий. Во время январских беспорядков были повреждены 337 объектов. В отделе управления строительства города отметили, что 129 балансодержателей отказались от помощи. На 192 объектах был проведен текущий ремонт, на 6 объектах - капитальный.

Но здание городского акимата восстанавливают до сих пор. Восстановлением занимаются 500 рабочих. Все что можно было отремонтировали, остальные элементы будут заменены на новые. При этом исторический облик здания постараются сохранить.

Все несущие конструкции были сейсмоусилены и сейчас рабочие прокладывают коммуникации. Уже заменили около 600 километров проводки. Городской акимат планируют сдать весной. Вместе с этим завершаются работы по сносу резиденции президента и созданию на месте парка.

