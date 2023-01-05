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Что ждет казахстанского боксера Геннадия Головкина

Что ждет казахстанского боксера Геннадия Головкина Фото: Twitter.com/gggboxing
Прогноз на будущее казахстанского боксера Геннадия Головкина сделал автор BoxingDebateTV в Twitter, сообщает Zakon.kz

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Автор опубликовал "пять смелых прогнозов на 2023 год", один из которых выглядит так: "Головкин станет абсолютным чемпионом мира в 160 фунтах, а затем уйдет на пенсию".

Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Поясом WBO владеет его соотечественник, Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО), а пояс WBC принадлежит американскому боксеру Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО). 

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