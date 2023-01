Что ждет казахстанского боксера Геннадия Головкина

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.



Автор опубликовал "пять смелых прогнозов на 2023 год", один из которых выглядит так: "Головкин станет абсолютным чемпионом мира в 160 фунтах, а затем уйдет на пенсию".



My 5 Bold Boxing Predictions for 2023:



1. Yarde upsets Beterbiev with KO



2. AJ gets a vacant title shot



3. Loma goes back to 130, unifies div.



4. Charlo vs Tzsyu is FOTY candidate, a slugfest for 12 rounds (Tzsyu stopped late)



5. Golovkin gets undisputed at 160, retires.