Головкин обратился к казахстанским боксерам

Геннадий Головкин пожелал удачи казахстанским боксерам, участвующим в Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Геннадий Головкин опубликовал в Instagram фото с советником президента федерации по боксу Багланом Шалаевым. Боксер пожелал казахстанской сборной удачи.

"С другом @baglan_shalayev, с которым раньше вместе тренировались. Рад за твои успехи, и успехи наших боксеров. Удачи сборной на Азиатских играх и в подготовке к Олимпиаде", — подписал снимок Головкин.

21 сентября казахстанская спортивная делегация официально прибыла на летние Азиатские игры в Ханчжоу. В некоторых видах спорта уже стартовал квалификационный раунд.

Сборная Казахстана насчитывает 525 атлета, которые будут биться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.

В девяти видах спорта будут разыграны лицензии на участие в Олимпиаде-2024 в Париже: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, артистическое плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис, легкая атлетика.