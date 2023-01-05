Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики объявили штормовое предупреждение почти во всех регионах Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение почти во всех регионах Казахстана Фото: pexels
В шестнадцати областях и столице Казахстана на 5 января объявлено штормовое предупреждение из-за обильных осадков, метелей и гололеда, сообщает Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет" в Абайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на востоке, юге области сильный снег. На большей части области ожидается метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20, ночью на востоке области порывы 23 м/с.

На севере, юге Актюбинской области ожидается гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, в центре области порывы 17 м/с.

5-6 января в Алматинской области в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

В Астане 5 января временами ожидается метель. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

5 января в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на севере, востоке области сильный снег. На большей части области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, временами порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром в центре области 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. На севере области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-18 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На западе, востоке области туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На большей части Улытауской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, временами порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Читайте также

Предприниматели Алматы рассказали, как восстановили бизнес после январских беспорядков

В Чехии забьют 750 тысяч кур из-за птичьего гриппа

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гани Бейсембаев
Назначен новый министр просвещения
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
Когда закончится снегопад в Алматы
Когда закончится снегопад в Алматы
курсы валют
Курсы валют на 4 января в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления