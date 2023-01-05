Синоптики объявили штормовое предупреждение почти во всех регионах Казахстана

В шестнадцати областях и столице Казахстана на 5 января объявлено штормовое предупреждение из-за обильных осадков, метелей и гололеда, сообщает Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет" в Абайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на востоке, юге области сильный снег. На большей части области ожидается метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20, ночью на востоке области порывы 23 м/с.



На севере, юге Актюбинской области ожидается гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, в центре области порывы 17 м/с.



5-6 января в Алматинской области в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.



В Астане 5 января временами ожидается метель. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.



5 января в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), на севере, востоке области сильный снег. На большей части области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20, временами 23-28 м/с.



Ночью и утром на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.



На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, временами порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.



На севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром в центре области 15-20 м/с.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. На севере области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается туман.



На юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-18 м/с.



Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На западе, востоке области туман.



В горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.



На большей части Улытауской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, временами порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

