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Гололед, туман и дожди: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 16:54 Фото: pixabay
27 октября 2024 года штормовое предупреждение объявлено в Астане и 12 областях Казахстана из-за тумана, гололеда, гроз и порывистых ветров, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РГП "Казгидромет", в Астане 27 октября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске туман ожидается ночью и утром.

В Северо-Казахстанской области и Петропавловске также прогнозируется туман. Кроме того, будет наблюдаться гололед. 

На западе, севере Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, западе области – туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Днем на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Днем на юге области ожидается шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на юге области 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром также опустится туман.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области – туман. Ветер юго-западный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В Туркестане днем прогнозируется гроза.

Днем на севере, в центре Улытауской области ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром на востоке, в центре области – туман. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане днем ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром – туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Алматы в последнюю неделю октября.

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