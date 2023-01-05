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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7,5 тыс. метров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7,5 тыс. м Фото: pixabay
Самый северный действующий вулкан Камчатки в четверг выбросил столб пепла на высоту до 7,5 тыс. метров. Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

В настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана нет.

Ранее российские СМИ сообщали, что 1 января на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 км.

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