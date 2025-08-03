Историческое извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке

Ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Выброс пепла произошел на высоту до 6 км, сообщает Zakon.kz.

Кадры уникального природного явления опубликовала в социальных сетях Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Взрывное извержение вулкана Крашенинникова началось утром 3 августа с выбросами пепла до 3-4 км над уровнем моря", – говорится в сообщении.

В настоящее время выбросы пепла достигают высоты 5-6 км над уровнем моря, а часть территории Кроноцкого заповедника покрыта пепловыми отложениями. Спутниковые данные показали, что пепловый шлейф перемещается на 75 км к востоку от вулкана. Пока на пути его распространения населенных пунктов нет.

Вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Он относится к Восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 13 км к югу от Кроноцкого озера, в 200 км от Петропавловска-Камчатского.

Также уточняется, что за последние сутки на Камчатке зафиксировали десять землетрясений.

В ночь на 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло самое мощное с 1952 года землетрясение. За ним последовала серия повторных толчков. Мощные толчки вызвали разрушения и цунами. Предупреждения о цунами объявлены в США, Японии, Индии, Китае и ряде других государств. Пугающие кадры с места событий можно посмотреть по этой ссылке.