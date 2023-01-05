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В Актюбинской области семья музыкантов усыновила 18 детей

В Актюбинской области семья музыкантов усыновила 18 детей Фото: pixabay
Семья музыкантов из Актюбинской области усыновила 18 детей. Родители Умирхан Жетесов и Амангуль Ешпанова всю свою жизнь занимаются музыкой. Дочерям и сыновьям они также прививают любовь к творчеству, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сюжете "Хабар 24", в доме музыкантов, где проживает больше 10 детей, никогда не бывает скучно. Первого ребенка на воспитание пара взяла в 2009 году. На данный момент их семья является самой большой в регионе.

Умирхан Жетесов рассказал, что сам вырос без родителей.

"Своим дочерям и сыновьям стараюсь дать хорошее воспитание, слежу, чтобы старшие присматривали за младшими и помогали друг другу".Умирхан Жетесов

Детский дом никогда не заменит семью, уверена Амангуль. Она, как и ее супруг, рано осталась сиротой.

"Всего у нас 21 ребенок, 18 из которых – приемные. Мы стараемся дать им достойное воспитание".Амангуль Ешпанова

Старших сыновей и дочерей супруги уже успели женить и выдать замуж. А вот самому младшему ребенку семьи всего 10 лет.

Кроме того, супруги занимаются музыкой, а потому каждого ребенка научили играть на различных инструментах, теперь у них собственный ансамбль, гастролирующий по всей стране. 

"Я играю на домбре. Могу исполнить кюй или жыр. Начал осваивать инструмент 2 года назад, и теперь у меня все получается хорошо. В будущем мечтаю стать известным жыршы и участвовать в крупных конкурсах".Темирхан Жетесов, музыкант


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Анастасия Московчук
Актюбинская область
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