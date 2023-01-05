В 1,6 раза выросли поступления в бюджет по акцизам в 2022 году

В 2022 году поступления в бюджет по акцизам увеличились в 1,6 раза. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, если за 2021 год в бюджет поступило 468,5 млрд тенге, то в 2022 году – уже 757,3 млрд тенге (больше на 288,8 млрд тенге, или 161,6%).

Как отметили в КГД, положительная динамика поступлений достигнута за счет эффективности автоматизации существующих бизнес-процессов путем сличения сверки налоговых данных. На рост поступлений также повлияло увеличение ставок акцизов.

К примеру, в результате администрирования вдвое увеличилось производство алкогольной продукции, в том числе водки: с 2,4 млн дал водки в 2021 году до 5 млн дал в 2022 году, хотя потребление осталось на том же уровне. Это свидетельствует о том, что водочный бизнес стал выходить из тени.

Увеличение поступления от них составило 288,8 млрд тенге:

за счет увеличения ставки акцизов – 186,1 млрд тенге (64,4%);

за счет выхода из тени алкогольных заводов – 102,7 млрд тенге (35,6%).

В Комитете также рассказали об администрировании подакцизной продукции.

По алкогольной продукции

За 2022 год проведены проверки у 187 реализаторов, которыми алкогольная продукция была реализована с нарушениями действующего законодательства, при этом в ходе проверок изъято 782,9 тыс. литров алкоголя.

К примеру, в Шымкенте была реализована алкогольная продукция в количестве 146,2 тыс. бутылок, или 75,1 тыс. литров ниже минимальных розничных цен, установленных государством. По данному факту составлен протокол по статье 282 КоАП РК и наложен административный штраф в размере 1,3 млн тенге.

Также установлены нарушения, когда суммы НДС, принятые налогоплательщиками в зачет по приобретенной алкогольной продукции, в результате возврата, порчи и утраты алкогольной продукции потом не уменьшались. В результате взыскано в бюджет 104 млн тенге.

По табачным изделиям

За 2022 год выявлено 2,7 млн пачек контрабандных табачных изделий.

Так, в ходе проведения мероприятий совместно с ДЭР по Алматинской области задержана автомашина с 925,0 тыс. пачками нелегальных сигарет. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Карасайском районном суде по статьям 24 и 214 УК РК.

Кроме того, проводится планомерная работа по повышению ставок акцизного налога.

Так, с 2023 года предусмотрены следующие ставки:

сигареты с фильтром и без фильтра – 14 100 тенге/1000 штук;

изделия с нагреваемым табаком – 9870 тенге/1000 штук;

табак трубочный, курительный – 12 950 тенге/килограмм;

никотиносодержащую жидкость для использования в электронных сигаретах – 53 тенге/миллилитр жидкости.

По нефтепродуктам

За 2022 год выявлено 411 фактов реализации нефтепродуктов без документов (теневой оборот) в объеме 87,7 тыс. тонн на сумму 15,6 млрд тенге. По решению суда конфискован доход в сумме 55,5 млн тенге, начислен штраф в сумме 25,7 млн тенге.

В Актюбинской области выявлен факт реализации бензина не с баз нефтепродуктов (в обход) в объеме 57 тонн, доход конфискован в сумме 8,6 млн тенге, начислен штраф в сумме 0,3 млн тенге. Аналогичный факт выявлен в Абайской области в количестве 900 тонн, конфисковано на сумму 24,7 млн тенге, начислен штраф в сумме 1,5 млн тенге.

Также органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется контроль за перемещением товаров, по которым введены запреты и ограничения. Пресечено 335 попыток вывоза нефтепродуктов в общем объеме более 84 тыс. литров.

На границе РК с третьими странами внедрены критерии риска, не позволяющие предпринимателям оформлять таможенную декларацию на товары, по которым введены запреты и ограничения, в том числе предусматривающие проведение отбора проб и образцов для таможенной экспертизы на селективной основе.



