В Казахстане стало в 1,6 раза больше электромобилей

За год количество электромобилей в Казахстане увеличилось в 1,6 раза. В Северо-Казахстанской области количество электромобилей выросло до 56 единиц, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, по состоянию на 1 декабря 2024 года их количество составило 12 587 единиц, годом ранее число зарегистрированных электромобилей было 7 680 единиц.

Это касается как легковых, так и грузовых автомобилей, и автобусов. Особенно заметен рост среди легковых машин: их число увеличилось с 7 383 до 12 119 единиц.

Алматы остается лидером по количеству электрокаров – в городе зарегистрировано 7 309 таких автомобилей. За ним следуют Астана с 1510 электромобилями и Алматинская область, где на электричестве передвигаются 638 авто. Число грузовых электромобилей на сегодня составляет 338 единиц, автобусов – 130 единиц.

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