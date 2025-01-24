#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-18°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-18°
$
522.42
543.89
5.28
Общество

В Казахстане стало в 1,6 раза больше электромобилей

В Казахстане стало 1,6 больше электромобилей, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 06:35 Фото: pixabay
За год количество электромобилей в Казахстане увеличилось в 1,6 раза. В Северо-Казахстанской области количество электромобилей выросло до 56 единиц, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, по состоянию на 1 декабря 2024 года их количество составило 12 587 единиц, годом ранее число зарегистрированных электромобилей было 7 680 единиц.

Это касается как легковых, так и грузовых автомобилей, и автобусов. Особенно заметен рост среди легковых машин: их число увеличилось с 7 383 до 12 119 единиц.

Алматы остается лидером по количеству электрокаров – в городе зарегистрировано 7 309 таких автомобилей. За ним следуют Астана с 1510 электромобилями и Алматинская область, где на электричестве передвигаются 638 авто. Число грузовых электромобилей на сегодня составляет 338 единиц, автобусов – 130 единиц.

Ранее Zakon.kz рассказал, как технологии помогают справляться с вызовами современности.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Школьников нескольких регионов перевели на дистанционку из-за морозов
Общество
06:45, Сегодня
Школьников нескольких регионов перевели на дистанционку из-за морозов
Несуществующие квартиры сдавали в Петропавловске
Общество
02:40, 24 января 2025
Несуществующие квартиры сдавали в Петропавловске
В Минторговли сделали важное заявление по ценам на картофель
Общество
18:50, 23 января 2025
В Минторговли сделали важное заявление по ценам на картофель
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: