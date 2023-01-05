Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сколько украденного во время январских беспорядков оружия все еще не найдено

МВД: Большая часть украденного во время январских беспорядков оружия была найдена в Таразе и Талдыкоргане Фото: polisia.kz
Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса Парламента рассказал, сколько украденного во время январских беспорядков оружия найдено на сегодня, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в настоящее время найдено более 4 тыс. единиц оружия.

"Большая часть обнаружена в ходе оперативно-профилактических мероприятий в схронах. Более 500 схронов найдено. Большая часть украденного оружия была в Таразе и Талдыкоргане. Принятыми мерами большая часть из украденного оружия найдена. На сегодня более 1900 единиц служебного и гражданского оружия не обнаружено. Сотрудники полиции принимают активные меры по обнаружению и изъятию оружия. Схроны обнаруживаем в ходе расследования уголовных дел и часть – в ходе ОПМ". Санжар Адилов

По его словам, сегодня они представили депутатам и журналистам на выставке вещественные доказательства, образцы из амуниции полицейских.

"Все экземпляры настоящие, нет бутафории. Можете увидеть автоматы, пистолеты и даже два гранатомета. Представлена лишь незначительная часть оружия". Санжар Адилов

Он напомнил, что в ходе январских беспорядков более 3 тыс. сотрудников правопорядка получили различные ранения и травмы, 58 сотрудников – тяжелые увечья, 111 полицейских – ножевые ранения, 77 – переломы костей.

"У нас два сотрудника органов внутренних дел находились на длительном лечении. Один из сотрудников Алматинского гарнизона, который получил открытую черепно-мозговую травму, проходил лечение в Турции".Санжар Адилов

Ранее сообщалось, что в Мажилисе Парламента Республики Казахстан 5 января в 10:00 началось первое в 2023 году пленарное заседание. Оно посвящено январским событиям.

Читайте также

Генпрокуратура: Подготовка к январским событиям велась на протяжении всего 2021 года

В Казахстане ужесточили уголовную ответственность за экологические правонарушения и вандализм

Иран вызвал посла Франции из-за карикатуры Charlie Hebdo на аятоллу Али Хаменеи

Мадина Мамырханова
Беспорядки-2022 Мажилис Парламента РК МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гани Бейсембаев
Назначен новый министр просвещения
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
Когда закончится снегопад в Алматы
Когда закончится снегопад в Алматы
курсы валют
Курсы валют на 4 января в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления