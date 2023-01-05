Сколько украденного во время январских беспорядков оружия все еще не найдено

Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса Парламента рассказал, сколько украденного во время январских беспорядков оружия найдено на сегодня, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в настоящее время найдено более 4 тыс. единиц оружия.



"Большая часть обнаружена в ходе оперативно-профилактических мероприятий в схронах. Более 500 схронов найдено. Большая часть украденного оружия была в Таразе и Талдыкоргане. Принятыми мерами большая часть из украденного оружия найдена. На сегодня более 1900 единиц служебного и гражданского оружия не обнаружено. Сотрудники полиции принимают активные меры по обнаружению и изъятию оружия. Схроны обнаруживаем в ходе расследования уголовных дел и часть – в ходе ОПМ". Санжар Адилов

По его словам, сегодня они представили депутатам и журналистам на выставке вещественные доказательства, образцы из амуниции полицейских.



"Все экземпляры настоящие, нет бутафории. Можете увидеть автоматы, пистолеты и даже два гранатомета. Представлена лишь незначительная часть оружия". Санжар Адилов

Он напомнил, что в ходе январских беспорядков более 3 тыс. сотрудников правопорядка получили различные ранения и травмы, 58 сотрудников – тяжелые увечья, 111 полицейских – ножевые ранения, 77 – переломы костей.



"У нас два сотрудника органов внутренних дел находились на длительном лечении. Один из сотрудников Алматинского гарнизона, который получил открытую черепно-мозговую травму, проходил лечение в Турции". Санжар Адилов

Ранее сообщалось, что в Мажилисе Парламента Республики Казахстан 5 января в 10:00 началось первое в 2023 году пленарное заседание. Оно посвящено январским событиям.